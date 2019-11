Safilo vola in Borsa: +12% e massimi da oltre 13 mesi

Alessandra Caparello 18 novembre 2019 - 17:47

MILANO (Finanza.com)

Chiusura con il botto per il titolo Safilo che dopo aver toccato in giornata +8,2%, il livello più alto mai toccato in più di 13 mesi, segna a fine seduta un nuovo record, a +12,26% a 1,2820 euro. Il gruppo degli occhiali la scorsa settimana ha alzato il velo sui conti del terzo trimestre del 2019 che hanno riportato vendite pari a 212,8 milioni di euro, in crescita del 2,2% a cambi correnti e sostanzialmente in linea con l’anno precedente a cambi costanti (+0,1%). La performance trimestrale è stata influenzata dalla prevista diminuzione, a partire dalla seconda parte dell’anno, del business relativo all’accordo di produzione con Kering, mentre i ricavi wholesale hanno registrato una crescita del 5,2% a cambi correnti e del 2,8% a cambi costanti. Il risultato è stato determinato da una crescita a doppia cifra dei ricavi nel mercato europeo, nonchè dalla crescita a doppia cifra dei principali canali di vendita dell’area asiatica così come dei principali mercati dell’America Latina.