Safilo, stretta partnership con Coventya per ridurre uso di palladio

20 settembre 2021

Safilo ha annunciato una partnership strategica con Coventya, player globale nello sviluppo di specialità chimiche di qualità per i trattamenti di superficie. Grazie al lavoro congiunto tra le due aziende, Safilo sarà il primo player del settore eyewear a utilizzare in esclusiva ‘Metallo X’, il nuovo brevetto Coventya che permette di ridurre del 90% l’utilizzo di metalli preziosi nei trattamenti per la produzione di montature da vista e da sole.Il materiale ‘Metallo X’ sarà introdotto nello stabilimento di Longarone e permetterà a Safilo di ridurre notevolmente l’uso e il consumo di palladio, metallo estremamente prezioso e raro data la sua scarsità in natura. Questa soluzione contribuirà quindi a un minor sfruttamento del suolo per il reperimento, in particolare, di metalli preziosi con un conseguente minor impatto della produzione in termini di sostenibilità ambientale. ‘Metallo X’ sarà utilizzato nelle collezioni Safilo prodotte in Italia a partire dalla collezione agosto 2021.