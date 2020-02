Safilo, stretta partnership con Aquafil per l'occhiale con materiale riciclato

Valeria Panigada 21 febbraio 2020 - 11:01

Safilo ha stretto una partnership con Aquafil per introdurre il nylon rigenerato Econyl nelle collezioni di occhiali. “Questo investimento nell’utilizzo di materiali riciclati evidenzia i nostri continui sforzi per promuovere un business responsabile”, ha dichiarato Angelo Trocchia,amministratore Delegato di Safilo Group - Questo materiale sostenibile ci consentirà di creare prodotti senza utilizzare nuove risorse. La nostra intenzione è quella di espandere il più possibile l’uso di Econyl al fine di dare il nostro contributo per ridurre l’impatto ambientale”.