Safilo scatta al rialzo del 7,4%, si accendono rumors su interesse Kering

Daniela La Cava 2 ottobre 2019 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

La giornata parte in deciso rialzo per Safilo a Piazza Affari, dove il titolo mostra una crescita di oltre il 7% a 1,002 euro. A dare gas le indiscrezioni riportate da MF, che cita fonti anonime, secondo cui il colosso francese del lusso Kering starebbe valutando una possibile acquisizione della società veneta degli occhiali.Bisogna ricordare che nel settembre del 2014 Safilo ha annunciato un accordo proprio con Kering per una partnership strategica di prodotto che scade nel 2020.