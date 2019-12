Safilo sbanda a -17% dopo annuncio piano al 2024

Titta Ferraro 11 dicembre 2019 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del 17% a Piazza Affari per Safilo. Il titolo del gruppo dell'occhialeria, che non ha fatto prezzo nella prima ora per eccesso di ribasso, al momento segna un calo del 17,35% a 1,324 euro.Il gruppo veneto ha svelato il nuovo piano industriale al 2024 che prevede esuberi per 700 unità nel 2020 in Italia. Tagliate le stime per l’esercizio 2020 con ricavi netti tra 960 e 1.000 milioni di euro, rispetto all’obiettivo di 1.000-1.020 milioni di euro comunicato il 2 agosto 2018, e un margine EBITDA adjusted (prima dell’applicazione dell’IFRS 16) a circa il 6% delle vendite rispetto al precedente obiettivo di un 8%-10%. Si sottolinea che questo scostamento è imputabile all’uscita della licenza Dior dopo il 2020. Il nuovo Piano riflette quindi l’attesa flessione del business Dior nel suo ultimo anno di licenza all’interno del business Safilo, un periodo di phase-out che avrà impatti negativi sulla complessiva redditività del marchio.Ieri il titolo safilo era salito del 10% circa in scia al rinnovo anticipato dell’accordo di licenza con Marc Jacobs per le collezioni di occhiali da sole e da vista a marchio Marc Jacobs. Anche lunedì il titolo si era mosso bene con l'annuncio dell'acquisizione della californiana Blenders Eyewear.