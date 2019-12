Safilo rileva il 70% della californiana Blenders Eyewear

Daniela La Cava 9 dicembre 2019 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Safilo ha acquisito il 70% del capitale della società californiana Blenders Eyewear dal fondatore e proprietario dell’azienda. La partecipazione di controllo del 70% nella società, si legge in una nota del gruppo veneto, è stata acquisita sulla base di una valutazione complessiva in assenza di cassa e debiti finanziari (Enterprise Value per il 100% della società) pari a 90 milioni di dollari. Il corrispettivo da versare al closing è soggetto ai consueti aggiustamenti di prezzo, e il closing dell’operazione è soggetto a condizioni sospensive, tra cui alcune legate alle attività della società.Chase Fisher manterrà la proprietà della rimanente partecipazione pari al 30% delle quote che, in base alle previsioni contrattuali, è soggetta a usuali opzioni put e call reciproche esercitabili a partire dal 2023. Inoltre, Fisher manterrà il ruolo di amministratore delegato di Blenders Eyewear, che continuerà a gestire da San Diego. L’acquisizione sarà finanziata tramite disponibilità di cassa e linee di credito, e tramite un finanziamento da parte di Multibrands Italy, azionista di riferimento di Safilo, controllato da HAL Holding, per un importo di 30 milioni di euro, che verrà erogato in prossimità del closing dell’operazione.Fondato a San Diego nel 2012 da Chase Fisher, Blenders Eyewear ha lanciato un’innovativa piattaforma e-commerce con competenze digitali e social uniche e distintive, registrando una crescita rapida e profittevole grazie a capacità digitali di altissimo livello. La società californiana genera circa il 95% del suo business attraverso la piattaforma B2C, a cui si è di recente aggiunta l’apertura del primo flagship store Blenders a San Diego. Nel 2019 la Società prevede di realizzare vendite nette per circa 42 milioni di dollari, interamente generate negli Stati Uniti e in crescita del 40% circa rispetto all’anno precedente, con una Cagr a 3 anni del 175 per cento.