Safilo rafforza partnership con Evonik, nuovo materiale sostenibile per le lenti da sole

Valeria Panigada 26 maggio 2021 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Safilo, tra i più importanti player del mercato dell’eyewear, rafforza la partnership con Evonik, leader mondiale in prodotti chimici specializzati, per introdurre un nuovo materiale sostenibile sulle sue lenti da sole. Si tratta di un poliammide trasparente, chiamato Trogamid, composto al 40% da biomassa attribuita mediante bilancio di massa e prodotto interamente con energia rinnovabile, con una riduzione del 50% delle emissioni di carbonio.Safilo introdurrà le lenti da sole in Trogamid a gennaio 2022 con la collezione Primavera Estate di BOSS. Questo polimero sarà poi progressivamente impiegato in altri brand del portafoglio, soprattutto sul made in Italy, a ulteriore conferma degli investimenti per introdurre sempre più materiali riciclabili nel settore eyewear.Safilo sarà il primo player nell’industria dell’occhialeria a introdurre questo materiale, formulato in modo specifico per applicazioni nell’ottica, in uno dei suoi brand in licenza.