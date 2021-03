Safilo: l'occhiale sostenibile con materiale da riciclo plastica, in arrivo dal 2022

Valeria Panigada 8 marzo 2021 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo dell'eyewear Safilo ha annunciato oggi l’introduzione dei materiali sostenibili Acetate Renew e di Tritan Renew di Eastman, creati a partire da scarti di rifiuti plastici, nelle proprie collezioni di occhiali da sole e da vista. I due materiali sono parte di un’offerta di polimeri innovativi prodotti da Eastman, fornitore globale di materiali speciali e pioniere nel riciclaggio molecolare. Questi materiali consentiranno a Safilo di incrementare la sostenibilità della propria offerta prodotti e saranno impiegati trasversalmente in tutti i brand in portafoglio.Safilo introdurrà il Tritan Renew a gennaio 2022 nella collezione Polaroid, uno dei brand di proprietà del gruppo. I due materiali innovativi saranno poi progressivamente utilizzati per tutti i brand del portafoglio Safilo, sia nelle montature da vista sia in quelle da sole, rinnovando così l’impegno in tema sostenibilità e la volontà di portare sempre più materiali riciclati nel settore eyewear.