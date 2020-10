Safilo inarrestabile a Piazza Affari, titolo vola del 15% dopo aggiornamento stime trimestrali

Daniela La Cava 2 ottobre 2020 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta la corsa rialzista di Safilo a Piazza Affari. Il titolo del gruppo veneto degli occhiali, fermato in avvio in asta di volatilità, ora mostra una crescita di oltre il 15 per cento. Il mercato ha apprezzato le nuove stime per il terzo trimestre 2020, con il buon recupero del mercato nordamericano. Sulla base del rimbalzo del business registrato nel mese di luglio, della performance di agosto e dei dati preliminari del mese di settembre, spiega la società in una nota, "il management di Safilo si attende che le vendite nette totali (incluse le acquisizioni) del terzo trimestre 2020 risultino in crescita mid-single digit a cambi costanti rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente". L'andamento positivo delle vendite totali supporta altresì la previsione che il trimestre in questione ritorni all'utile a livello di Ebitda adjusted.Gli analisti di Equita, che confermano una raccomandazione hold su Safilo con target di 0,71 euro, si attendono "trend più disomogenei in Europa e APAC (male travel retail, in ripresa Cina e altri mercati) e pensano che l'America Latina "rimanga il mercato più debole. Il recupero di vendite supporta un ritorno in positivo dell'Ebitda nel terzo trimestre"."Si tratta di un’indicazione che è coerente con le nostre stime che si erano mantenute sopra guidance alla luce di una buona performance di luglio e di segnali positivi di sell-out dai retailer ottici", segnalano ancora gli esperti che si attendono per il trimestre appena concluso vendite per 218 milioni di euro (2,6% o +6% a cambi costanti) e 9 milioni di Ebitda. Sull’anno, Equita conferma la stima di 763 milioni di vendite e -9 milioni il risultato relativo all'Ebitda; che implica un quarto trimestre con vendite in calo del 9% (-5% a cambi costanti) e un Ebitda di circa 10 milioni.