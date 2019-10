Safilo e Kering: rinnovo fino al 2023 per fornitura occhiali Gucci

Titta Ferraro 5 ottobre 2019 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Kering Eyewear e Safilo hanno rinnovato l’accordo per la produzione e la fornitura dei prodotti a marchio Gucci. La partnership, di durata triennale, entrerà in vigore a partire da gennaio 2021, garantendo piena continuità rispetto al precedente contratto in scadenza a dicembre 2020.La decisione dà seguito a una collaborazione di tre anni. La partnership di lungo termine, si legge in una nota, fa leva sull’expertise manifatturiera di Safilo, costruita nel corso dei suoi 85 anni di storia, e conferma il sostegno di entrambe le aziende al territorio e alla produzione Made in Italy.