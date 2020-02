Safilo compra il 61,34% del brand Usa delle celebrità Privé Revaux

Daniela La Cava 11 febbraio 2020 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Safilo ha rilevato una partecipazione del 61,34% in Prive Goods (Privé Revaux), società con sede a Miami tramite un’operazione di signing e closing simultanei. Il big italiano degli occhiali precisa in una nota che David Schottenstein (fondatore e amministratore delegato della società) mantiene una partecipazione azionaria di circa il 15,5%, mentre la rimanente partecipazione è detenuta dalle celebrity Jamie Foxx, Hailee Steinfeld e Ashley Benson, da senior manager della società e da alcuni altri investitori. Il fondo di private equity TSG Consumer Partners e le sue controllate hanno venduto l’intera partecipazione in Privé Revaux al Gruppo Safilo e ad altri azionisti della società.In base ai termini dell'accordo il corrispettivo complessivo per la partecipazione di controllo del 61,34% nella società è di 67,5 milioni di dollari (corrispondenti a 61.6 milioni di euro al tasso di cambio alla data di annuncio). Le partecipazioni detenute da David Schottenstein e dagli altri possessori di quote di minoranza sono soggette alle consuete opzioni put e call reciproche esercitabili a partire dal 2023. David Schottenstein manterrà la carica di ceo di Privé Revaux, che continuerà a gestire da Miami. L’acquisizione, precisa ancora Safilo, è stata parzialmente finanziata tramite un finanziamento da parte dell’azionista di riferimento di Safilo, Multibrands Italy B.V., controllato da HAL Holding N.V., e per la parte rimanente tramite disponibilità di cassa.Nata nel 2017 Privé Revaux parte da una passione condivisa dei fondatori con l’obiettivo di rompere gli schemi del settore e rendere accessibili a tutti prodotti di stile e alta qualità. Un approccio che ha consentito al brand statunitense di conquistare velocemente il favore dei consumatori, facendo leva su un network strategico di celebrità, unito a forti competenze di marketing digitale e alte performance di engagement sui social media.Oltre ai tradizionali occhiali da sole, Privé Revaux ha ampliato la propria offerta di qualità e tendenza ad un prezzo accessibile proponendo anche occhiali blue light blocking che riducono l’affaticamento visivo e occhiali da lettura. La società distribuisce i propri prodotti attraverso molti canali e partner retail, sia online sia offline. Nel 2019 ha registrato un fatturato netto di circa 20 milioni di dollari, in crescita del 90% circa rispetto all’anno precedente, e prevede una forte crescita anche per il 2020.