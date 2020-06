Safilo completa l'acquisizione del 70% di Blenders Eyewear

simone borghi 2 giugno 2020 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Safilo Group annuncia il closing dell’acquisizione del 70% del capitale della società californiana Blenders Eyewear LLC. Fondato a San Diego nel 2012 da Chase Fisher, Blenders Eyewear ha lanciato un’innovativa piattaforma ecommerce con competenze digitali e social uniche e distintive, registrando una crescita rapida e profittevole.Il corrispettivo complessivo per la partecipazione di controllo del 70% nella Blenders Eyewea è di 63,9 milioni di USD (corrispondenti a 57,5 milioni di euro). Chase Fisher manterrà la proprietà della rimanente partecipazione pari al 30% delle quote che, in base agli accordi contrattuali, è soggetta ad usuali opzioni put e call reciproche esercitabili a partire dal 2023. Chase Fisher rimarrà ceo di Blenders Eyewear, che continuerà a gestire da San Diego.Angelo Trocchia, Amministratore delegato di Safilo, ha dichiarato: “Il completamento dell'acquisizione di Blenders rappresenta per noi un grande passo avanti nella strategia di trasformazione digitale a 360° che abbiamo presentato a dicembre dello scorso anno e che stiamo accelerando in tutte e tre le sue componenti chiave, dal lancio delle ultime tecnologie in ambito B2B e CRM, al rafforzamento del digital e social marketing, alla distribuzione direct-to-consumer. Blenders Eyewear è un forte player dell’e-commerce, con un modello di business digital native e una proposta prodotto dal prezzo accattivante, che va ad arricchire il nostro portafoglio di marchi proprietari, in un momento cruciale per lo sviluppo del nostro Gruppo e per le evoluzioni in corso nel nostro settore. Stiamo lavorando in un contesto molto difficile, focalizzati nella trasformazione del nostro business in un mercato sfidante e in rapido cambiamento. Sono fermamente convinto che un'esecuzione puntuale delle nostre strategie rafforzerà la nostra posizione competitiva, meglio attrezzandoci ad affrontare le sfide che ci attendono, ponendoci in prima linea nel cogliere le nuove opportunità di business”.