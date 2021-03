Safilo chiuderà stabilimento in Slovenia, calo volumi insostenibile dopo Covid

Valeria Panigada 11 marzo 2021 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo degli occhiali Safilo ha annunciato oggi l’intenzione di chiudere il sito produttivo di Ormož, in Slovenia. La chiusura, prevista dal prossimo giugno, coinvolgerà 557 dipendenti. L'intervento segue quelli avvenuti in Italia nel corso del 2020, con la chiusura delle attivitàdello stabilimento di Martignacco e la riorganizzazione dello stabilimento di Longarone, ancora in corso."La già complessa situazione del sito sloveno a livello di riduzione di volumi – dovuta alla fine degli accordi di produzione di importanti brand in licenza e al trend in continua crescita verso prodotti in acetato – è stata aggravata dall’emergenza Covid-19 ed è diventata strutturale e non sostenibile per gli anni a venire", spiega Safilo nella nota odierna. Il gruppo di Padova ha aperto un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali e le istituzioni per individuare le soluzioni utili a mitigare gli impatti sociali di questo scenario.