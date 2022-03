Safilo balza del 7% a Piazza Affari, Intesa Sanpaolo dice ora buy

Redazione Finanza 29 marzo 2022 - 14:52

Scambi in deciso rialzo per Safilo a Piazza Affari, dove avanza di oltre il 7% a quota 1,528 euro (con una performance a un mese pari a quasi +9%) dopo l'upgrade degli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno alzato la raccomandazione a buy dal precedente add. E' stato invece limato il target price da 1,93 euro a 1,89."I risultati del 2021 hanno superato il 2019 nonostante il forte cambiamento nel portafoglio marchi iniziato nel 2020 con la progressiva eliminazione delle licenze di Lvmh", commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno rivisto al rialzo le previsioni sull'Eps dell'esercizio 2022 e 2023 in media del 4,8%.