Safilo, ancora rialzi in Borsa: rinnovata in anticipo licenza con Marc Jacobs

Daniela La Cava 10 dicembre 2019 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Safilo continua a percorrere la strada dei rialzi, dopo i guadagni della vigilia in scia all'annuncio ieri dell'acquisizione della californiana Blenders Eyewear. Oggi al centro dei riflettori la notizia del rinnovo anticipato dell’accordo di licenza con Marc Jacobs per le collezioni di occhiali da sole e da vista a marchio Marc Jacobs. L’accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2026. Il titolo avanza di quasi l'1,7% a 1,474 euro."Si tratta di un brand che stimiamo generi un 4% circa dei ricavi del gruppo e quindi si tratta di un rinnovo importante, ma in particolare Marc Jacobs è uno dei brand di proprietà di Lvmh per cui la notizia ci sorprende positivamente", commentano gli analisti di Equita sottolineando che il rapporto di Safilo con il brand è stato storicamente molto forte, ed era già stato oggetto di rinnovo anticipatamente nel 2013 fino al 2024. Gli esperti confermano il rating hold su Safilo.