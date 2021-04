Safilo, accordo con sigle sindacali e comitato aziendale in Slovenia su chiusura sito di Ormoz

Daniela La Cava 15 aprile 2021 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Safilo ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali e il comitato aziendale in merito alla chiusura del sito produttivo di Ormoz a partire da giugno 2021. Lo ha comunicato la società veneta degli occhiali in una nota nella quale indica che l'accordo prevede severance più elevate, bonus festività più alto, retribuzione aggiuntiva per i dipendenti secondo criteri sociali concordati 'jubilee award' (ovvero premi di anzianità) per i dipendenti che altrimenti non li riceverebbero, ma che ne avrebbero diritto se ancora in forza al 31 dicembre 2021. L'accordo prevede infine la rinuncia da parte di Safilo a esercitare a proprio favore quanto previsto ai sensi della sentenza del Tribunale Superiore del Lavoro e Sociale nei confronti dei dipendenti disabili."Questo accordo fa parte della nostra più ampia strategia volta a garantire un futuro solido e sostenibile per il gruppo", commenta Angelo Trocchia, amministratore delegato del gruppo Safilo. "Ringrazio i sindacati che hanno collaborato con noi in modo costruttivo per raggiungere un accordo volto a minimizzare l’impatto sociale di questa difficile decisione e le istituzioni slovene con le quali abbiamo instaurato un dialogo trasparente e proficuo", conclude il manager.