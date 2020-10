Safilo aannuncia il primo occhiale da sole in plastica riciclata dall'oceano

Alessandra Caparello 26 ottobre 2020 - 11:03

E’di Safilo il primo occhiale da sole in plastica riciclata prodotto in esclusiva per The Ocean Cleanup, l’organizzazione no-profit olandese nata con lo scopo di sviluppare tecnologie avanzate per la rimozione dei rifiuti plastici dagli oceani. Disponibili in edizione limitata, questi occhiali da sole sono contraddistinti da un QR code unico che fornisce all’utilizzatore tutte le informazioni sul prodotto, sul progetto The Ocean Cleanup e sul luogo specifico da cui i materiali plastici sono stati rimossi.