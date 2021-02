Saes acquisirà il 100% di Strumenti Scientifici Cinel

Alessandra Caparello 15 febbraio 2021 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo SAES annuncia un’offerta per l’acquisizione di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l., player d’avanguardia nel settore dei componenti per il vuoto.SAES Group, che già collabora con Strumenti Scientifici Cinel S.r.l., acquisirà il 100% della società.Obiettivo dell’acquisizione è consolidare la leadership di SAES nel mercato della ricerca scientifica avanzata, ampliando l’offerta di sistemi per il vuoto utilizzati negli acceleratori di particelle e nei sincrotroni. Il prezzo offerto è nell’intorno di 19 milioni di euro, da corrispondersi ai soci CINEL, proporzionalmente alle quote da ciascuno detenute, in un’unica tranche e per cassa già nelle disponibilità di SAES.Tale corrispettivo è stato definito calcolando l’equity value, determinato sommando algebricamente all’enterprise value (pari a 8 volte l’EBITDA ottenuto come media aritmetica degli EBITDA risultanti dai bilanci approvati relativi agli esercizi 2019 e 2020, eventualmente aggiustati per componenti non ricorrenti) la posizione finanziaria netta (PFN) al 31 dicembre 2020. La differenza tra i valori di PFN e capitale circolante etto (CCN) al closing, rispetto al 31 dicembre 2020, costituirà un price adjustment.