Sace Simest (CDP): accompagna più di 50 Pmi tricolore negli Emirati Arabi

21 ottobre 2019

Sace Simest, il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp, dopo l'evento organizzato nelle sedi di Roma e Milano lo scorso aprile, continua la collaborazione con le autorità governative di Sharjah e SEWA (Sharjah Electricity and Water Authority) per facilitare l’assegnazione di nuove commesse alle Pmi italiane attive nei settori delle infrastrutture e costruzioni, oil&gas ed energie rinnovabili negli Emirati Arabi Uniti. Nel dettaglio, lgiornata prevede un primo momento di presentazione dei progetti che saranno realizzati nell’Emirato di Sharjah da parte delle controparti locali alle oltre 50 Pmi italiane presenti.Lo si apprende in una nota nella quale si indica che prende il via oggi, presso lo Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa, l’incontro di Business Matching, organizzato da Sace Simest che vede il coinvolgimento di molti attori del Sistema Paese quali Ice, Confindustria e l’Ambasciata italiana negli Emirati.