Sabaf: collocato prestito obbligazionario da 30 mln, con scadenza 2031

Redazione Finanza 15 dicembre 2021 - 16:56

MILANO (Finanza.com)

Sabaf ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato per un valore di 30 milioni di euro, interamente sottoscritto da Pricoa Private Capital Group (società del gruppo statunitense Prudential Financial). Le obbligazioni sono stata emesse in un'unica tranche, hanno una durata di 10 anni e vita media di 8 anni. La cedola fissa è dell'1,85%. Lo rende noto la società in un comunicato nel quale precisa che con il prestito può diversificare le fonti di finanziamento, migliorare la propria flessibilità finanziaria e allungare significativamente la durata media del debito."Il collocamento di questo prestito obbligazionario consente al Gruppo Sabaf di dotarsi di nuove risorse a supporto degli ambizioni obiettivi di sviluppo che intendiamo perseguire, nelle due direttrici della crescita organica internazionale e dell’espansione per linee esterne", ha commentato Pietro Iotti, a.d. di Sabaf.