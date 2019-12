Sabaf balza di oltre 5% in Borsa su accordo con la giapponese Paloma

michele fanigliulo 6 dicembre 2019 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

Vola in Borsa Sabaf (+5,4%) dopo un accordo per un’importante cooperazione con il gruppo giapponese Paloma (società attiva a livello globale nel settore delle apparecchiature a gas).Tale partnership costituisce la base per nuove opportunità di business e di sviluppo strategico sia per il Gruppo Sabaf, sia per il Gruppo Paloma. Sabaf informa anche di avere concluso con Paloma Rheem Investments un accordo per la cessione di azioni proprie, che riguarda l’acquisto da parte di Paloma di n. 230.669 azioni Sabaf, pari al 2% del capitale sociale, ad un prezzo unitario di 13,64 euro per azione, in conformità alla delibera assembleare del 7 maggio 2019.A seguito della suddetta cessione a Paloma, alla data odierna Sabaf detiene in portafoglio n. 169.875 azioni proprie, pari all’1,473% del capitale sociale.