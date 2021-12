Sababa Security sbarca su Euronext Growth Milan (ex Aim Italia)

Redazione Finanza 17 dicembre 2021 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Sababa Security è approdata oggi su Euronext Growth Milan (ex Aim Italia). La società che si occupa di cyber security rappresenta la trentasettesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 168 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.In fase di collocamento Sababa Security ha raccolto 8 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment l’importo complessivo raccolto sarà di 9 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 29,8% e la capitalizzazione di mercato all’Ipo è pari a 26,9 milioni.Poco dopo le 12, in Borsa il titolo viaggia in calo di quasi il 6% a 3,49 euro.