STmicroelectronics aumenta i prezzi dei prodotti dal 10 al 20%

Alessandra Caparello 25 gennaio 2021 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Secondo il quotidiano Nikkei, NXP Semiconductors e STMicroelectronics hanno informato i clienti che hanno intenzione di aumentare i prezzi dei loro prodotti dal 10% al 20%. Tali aumenti fanno seguito a quanto annunciato recentemente da Renesas Electronics, che ha recentemente notificato ai clienti aumenti di i prezzi per alcuni prodotti, compresi i semiconduttori di potenza.I suddetti aumenti di prezzo – sottolinea Equita - sono in parte dovuti a coprire l`aumento dei costi dei wafer e dei metalli preziosi e in parte dovuti alla situazione di allocazione esistente che dovrebbe aiutare il price-mix.