STm: trimestre in negativo se Samsung posticipa il lancio nel Note (analisti)

Alessandra Caparello 17 marzo 2021 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Cede terreno a Piazza Affari il titolo STm che al momento segna una flessione dello 0,94% a 30,51 euro. A pesare la notizia che Samsung potrebbe posticipare il lancio nel Note a causa dello shortage di chips.Come sottolinea Equita, Samsung ha segnalato che lo shortage di offerta nel settore dei semiconduttori non è limitato al settore auto e che i recenti fermi produttivi in US, in particolare della fabbrica di Qualcomm in Texas, potrebbero portare a posticipare il lancio di alcuni nuovi smartphone come il Galaxy Note. Samsung è uno dei clienti top 10 di STM e pertanto il posticipo nel lancio di un prodotto con il Note avrebbe un effetto negativo sul secondo trimestre anche se i volumi dovrebbero essere poi recuperati.