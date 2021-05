STm: piccola acquisizione bolt on con Cartesiam rafforza strategia AI e potenzia il portafoglio tech

Alessandra Caparello 19 maggio 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

In calo in Borsa dell’1,08% a 28,88 euro il titolo STMicroelectronics che ha annunciato una transazione con Cartesiam per acquisire le sue attività (compreso il suo portafoglio IP) e per trasferire e integrare i suoi dipendenti. Cartesiam, con sede a Tolone (Francia), è una società di software fondata nel 2016, specializzata in strumenti di sviluppo di intelligenza artificiale (AI) che consentono l’apprendimento automatico e l’inferenza su microcontrollori basati su Arm, che oggi alimentano miliardi di dispositivi.Con questa acquisizione, afferma Equita, STM rafforza la sua strategia AI e potenzia il suo portafoglio tecnologico per affrontare l`intero spettro delle esigenze di machine-learning embedded. La soluzione NanoEdgeAI Studio è completamente complementare all`STM32Cube di STM. I termini della transazione non sono stati resi noti, ma riteniamo che il prezzo e l`impatto P&L siano minimi a livello di gruppo concludono gli esperti della Sim milanese.