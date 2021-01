STm: le vendite nel primo trimestre saranno sostenute da tutte le divisioni (analisti)

Alessandra Caparello 29 gennaio 2021 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Le vendite nel primo trimestre del 2021 per STm saranno sostenute da tutte le divisioni con il maggiore contributo di auto e discreti (+33% a/a) e microcontrollori (+38% a/a) rispetto agli analogici/sensori (+23% a/a) anche per la normale stagionalità delle vendite smartphone.Così Equita secondo cui il gross margin nel primo trimestre del 2021 al 38.5% ipotizza un full loading delle fabbriche. Non ci sono variazioni nel rapporto con Apple anche si attendono vendite stabili nel segmento imaging (riteniamo a causa della possibile perdita dei socket dei sensori ToF con Samsung).