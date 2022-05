STMicroelectronics: punta a realizzare ricavi per oltre 20 mld$ nel periodo 2025-2027

Redazione Finanza 12 maggio 2022 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

StMicroelectronics ha delineato il percorso verso l'ambizione di realizzare ricavi per 20 e oltre miliardi di dollari nel periodo 2025-2027 (il piano per il 2022 prevede ricavi compresi tra 14,8 e 15,3 miliardi di dollari). Sempre nel periodo 2025-27 il big italo-francese punta a un margine lordo di circa il 50% (pari a circa 46% quello previsto per l'anno in corso), un margine operativo di oltre il 30% (24-26% nel 2022), un margine Ebitda superiore al 40% e un free cash flow che va oltre il 25% (oltre 700 milioni di dollari nel 2022). Questi i numeri principali snocciolati da ST in vista del Capital Markets Day previsto oggi a Parigi.Un'ambizione che si fonderà, spiega la nota, sulla forza del modello dell'azienda quale IDM (Integrated Device Manufacturer, produttore integrato di dispositivi) e sulla relazione con i clienti; si baserà inoltre sulla sua strategia consolidata per le applicazioni e i mercati finali, orientata a una leadership ad ampio raggio nei settori industriale e automotive e a posizioni di leadership selettive nella personal electronics e in communications equipment, computers & peripherals. "È previsto che questa ambizione sui ricavi - spiega la società europea dei chip - sia trainata dal core business della società che, facendo leva sulla tecnologia e sulla leadership di mercato di ST, è previsto crescere in linea con il suo mercato consolidato; e le aree in forte crescita, all'interno o prossime al core business di ST, in cui la società detiene o punta alla leadership di mercato e sta investendo in tecnologia, talenti, sviluppo di prodotti e produzione".L'evento e il webcast in diretta prevedono un'introduzione di Jean-Marc Chery, numero uno del gruppo, seguita da presentazioni dell’executive management, che condivideranno dati dettagliati riguardanti la strategia di ST, le principali tendenze del mercato e opportunità di crescita, gli sviluppi a livello di produzione, tecnologia e prodotti, la strategia per la sostenibilità e Esg e la creazione di valore.