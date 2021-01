STMicroelectronics inarrestabile sul Ftse Mib, balzo di quasi il 6% post conti e guidance

Redazione Finanza 28 gennaio 2021 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Reazione decisamente positiva del mercato ai risultati di STMicroelectronics pubblicati oggi. Dopo un avvio in sordina, il titolo del big italo-francese dei semiconduttori ora avanza di quasi il 6% a 33,61 euro, mantenendosi ben saldo in vetta all'indice Ftse Mib. Al di là dei conti del quarto trimestre, con ricavi e utili in rialzo, il mercato si sta concentrando sulle stime per inizio 2021 che hanno battuto le attese. Nel dettaglio, STM stima per il trimestre in corso ricavi netti a 2,93 miliardi di dollari (stime consensus Bloomberg erano 2,61 mld), margine lordo al 38,5% (consensus 37,7%).Post conti gli analisti di Banca Akros hanno confermato la raccomandazione accumulate su STM, con un target price di 31,5 euro. "Il quarto trimestre è stato migliore delle nostre stime in termini di margine lordo, Ebit e cassa", scrivono gli esperti rimarcando che la questione "ancora più importante, la guidance del primo trimestre 2021 è molto forte e del 12% al di sopra del consenso di Bloomberg. Le stime sono impostate per una revisione positiva".