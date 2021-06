STMicroelectronics accoglierà Tower Semiconductor nella fabbrica di Agrate per accelerare produzione

Valeria Panigada 24 giugno 2021 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics ospiterà Tower Semiconductor nella fabbrica Agrate R3 da 300 mm attualmente in costruzione nel suo sito di Agrate Brianza (MB). Stm e Tower uniranno le proprie risorse per accelerare la crescita delle attività di produzione, ovvero il cosiddetto il ramp-up, fattore chiave per raggiungere un alto livello di utilizzo degli impianti e, di conseguenza, un costo competitivo per wafer di silicio. Si prevede che la fabbrica sia pronta per l’installazione delle attrezzature più avanti quest’anno e che la produzione parta nella seconda metà del 2022.Le due aziende investiranno nelle rispettive attrezzature di processo e opereranno insieme per accelerare la qualifica della fabbrica e il conseguente ramp-up. Le attività operative continueranno ad essere gestite da Stm, con alcuni dipendenti di Tower distaccati in ruoli specifici."La capacità produttiva della fabbrica a pieno regime potrebbe essere perfino superiore rispetto alle stime del 2018, quando abbiamo avviato il progetto - ha detto Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics - I prodotti fabbricati in Agrate R3 supporteranno i mercati dell’auto, dell’industrial e della personal electronics. In un’ottica di medio-lungo termine, contribuiranno ad attenuare le tensioni sul lato dell’offerta in una vasta gamma di applicazioni".