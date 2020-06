STMicroelectronics: fatturato 2020 influenzato dal ritardo del lancio di iPhone12 (analisti)

Alessandra Caparello 5 giugno 2020 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Broadcom, società americana leader nei semiconduttori per il settore wireless, ha fornito guidance per il terzo trimestre del 2020 che finisce a luglio in linea con le attese con sales al mid-point a $5.75bn (vs $5.78bn) indicando una maggiore domanda per componenti legati ai datacenter e minore domanda per smartphone.In particolare durante la call il CEO ha citato dei ritardi nel lancio di prodotti da parte di un grosso cliente US che si ritiene sia Apple. “Stimiamo che la notizia avrà un impatto sulla stagionalità del fatturato di STMicroelectronics per il 2020 in quanto Apple è il principale cliente (18% delle sales)” affermano gli analisti di Equita che confermano il rating Hold, nonostante il migliore andamento atteso dal mercato di riferimento, visto il limitato upside fondamentale e considerando anche il rischio legato a Huawei, su cui al momento la visibilità rimane limitata.