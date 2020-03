STM, tra le prime della classe sul Ftse Mib: titolo festeggia indicazioni positive da settore

Daniela La Cava 3 marzo 2020 - 13:40

MILANO (Finanza.com)

Continua a salire STMicroelectronics (+3,7%) a Piazza Affari in scia alle positive notizie in arrivo per il comparto dei semiconduttori. In particolare, il mercato si concentra su Foxconn, società taiwanese che assembla gli iPhone per Apple, che dovrebbe riprendere la normale produzione in Cina entro la fine di marzo e ha fatto sapere che oltre la metà della sua forza lavoro stagionale nel paese ha ripreso a lavorare in seguito allo scoppio del coronavirus.Arrivano anche le nuove indicazioni di Microchip che ha aggiornato la guidance per l'impatto del virus. Da inizio febbraio la società ha visto una domanda debole in Asia mentre Europa e America sono in linea con le aspettative. Il leader mondiale dei microcontrollori si attende ora vendite stabili nel triemstre in corso rispetto al trimestre precedente, a fronte di una crescita attesa tra +2% e +9% a inizio febbraio."La revisione sul primo trimestre (circa il 5,5%) è simile a quella indicata ieri da NXP", segnalano gli analisti di Equita che ricordano che "STM deriva circa il 20% del fatturato nei microcontrollori" e gli esperti della sim ritengono che la società italo-francese "possa avere subito un impatto similare a quello indicato da Nxp e Microchip".