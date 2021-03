STM tra i migliori del Ftse Mib: oggi stacca dividendo e per Credit Suisse è outperform

Daniela La Cava 22 marzo 2021 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

STM avanza di oltre il 2% a quota 31,52 euro, posizionandosi tra i migliori del Ftse Mib nel giorno dello stacco della cedola trimestrale. Il colosso italo-francese dei semiconduttori staccherà una cedola trimestrale di 0,042 dollari, la prima delle quattro previste nel 2021. Quest'anno STM ha tagliato il dividendo da 0,24 a 0,168 euro. Allo stesso tempo, Stm ha proposto di considerare a settembre un eventuale aumento della cedola fino a un massimo di 0,24 dollari per azione.STM è finita oggi anche sotto la lente d'ingrandimento di Credit Suisse che ha confermato la valutazione outperform ma anche il target price a 39 euro. Gli analisti della banca svizzera si sono, in particolare, soffermati sul fatto che il gruppo abbia sovraperformato il settore dei semiconduttori per auto negli ultimi 4 anni, con performance pari al doppio (Cagr del 6% nel 2016-2020 rispetto alla crescita del 3% del settore) e il management punta a estendere questa tendenza nei prossimi anni.