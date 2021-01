STM: readacross dai risultati di Advanced Micro Devices E texas Instruments (analisti)

Alessandra Caparello 27 gennaio 2021 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

Risultati sopra le attese per Advanced Micro Devices E texas Instruments per il quarto trimestre del 2020, rispettivamente di $3.14 miliardi e $4.08 miliardi.Inoltre entrambe le società hanno fornito guidance per il 2021 sopra le attese ma nonostante ciò, sottolinea Equita, i titoli sono indicati in leggero calo in premarket. Durante le conference call il management delle società hanno confermato la situazione di shortage che potrebbe portare ad un double ordering con effetti distorsivi sui prossimi trimestri. Effetto positivo per Stmicroelectronics al cui titolo gli esperti della Sim assegnano rating HOLD.