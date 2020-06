STM: prospettive negative dalla decisione di Apple di internalizzare il design del chip

Alessandra Caparello 10 giugno 2020 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Apple potrebbe sostituire nei Mac le CPU Intel con propri processori e secondo Bloomberg, la casa di Cupertino potrebbe annunciare alla conferenza degli sviluppatori (WWDC) che si terrà la settimana del 22 giugno il passaggio dalle CPU Intel a processori proprietari.A quanto pare, riporta Equita, la decisione è stata presa dopo che il gruppo di sviluppo dei chip di Apple ha visto che i miglioramenti annuali delle prestazioni dei chip di Intel sono rallentati ed è sorta la preoccupazione che attenersi alla road map di Intel avrebbe ritardato lo sviluppo di nuovi prodotti. “Riteniamo che la decisione di internalizzare il design del chip sia negativa per tutta la supply chain, incluso STM (per il quale Apple pesa il 18% delle vendite), anche se sembra probabile che Apple si concentrerà solo sui CPU, non su un prodotto fornito da STM” concludono.