STM: insieme a Metalenz per trasformare il rilevamento ottico per applicazioni consumer, automobilistiche e industriali

simone borghi 2 giugno 2021 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics e Metalenz hanno annunciato oggi un accordo di co-sviluppo e licenza che vedrà Stm sviluppare la produzione processi per la tecnologia meta-ottica di Metalenz per smartphone di prossima generazione, dispositivi consumer, applicazioni sanitarie e automobilistiche.Metalenz è uno spin-out del gruppo di Federico Capasso dell'Università di Harvard, dove è stata inventata la tecnologia innovativa che dovrebbe essere pronta per la produzione di massa entro la fine di quest'anno.