STM: effetto price/mix transitorio ma positivo da aumento livello di scorte dei produttori auto (analisti)

5 febbraio 2021

MILANO (Finanza.com)

Secondo il Financial Times alcuni carmakers, come Daimler e Porsche starebbero pensando di abbandonare la strategia di supply chain just in time ed alzare strutturalmente il livello di scorte di semiconduttori. AL momento il collo di bottiglia principale, ricorda Equita Sim, riguarda i microcontrollori che sono in larga parte prodotti tramite un modello foundry con TSMC che rappresenta circa il 70% della capacità produttiva conto terzi. Se tutti i produttori auto dovessero aumentare il livello di scorte oltremodo si creerebbe a nostro avviso un effetto price/mix transitorio ma positivo per STMicroelectronics ed Infineon.