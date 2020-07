STM corre sul Ftse Mib, analisti alzano valutazione in attesa conti 2° trimestre

Titta Ferraro 9 luglio 2020 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Acquisti oggi sul titolo STM che sale dell'1,5 per cento circa a 24,16 euro. Il titolo STM si accoda al rally di ieri dei tecnologici Usa e beneficia anche del rialzo della valutazione deciso oggi da Equita SIM. La sim milanese vede il titolo a 26 euro e ha alzato anche le stime di EPS 2020 del 4% sottolineando come da inizio anno STM abbia sottoperformato il SOX (-8% relative) per timori legati alla esposizione a Huawei dopo le nuove norme restrittive introdotte dal Governo USA.STM darà i conti del 2° trimestre il prossimo 23 luglio. Nelle ultime settimane alcune società del settore (Dialog, Microchip, Micron, Xilinx) hanno fornito indicazioni positive sul current trading ed Equita vede da questo un readacross positivo per STM sul business legato ai microcontrollori (circa 20% dei ricavi) e a quello legato ad Apple (anch'esso stimato pari a circa il 20% dei ricavi); dovrebbero invece confermarsi i trend negativi per automotive ed industriale (circa 60% del fatturato).La preview di Equita è che STM riporti numeri poco sopra il mid-point della guidance di fatturato per il 2Q di 2 mld di dollari (-10% t/t) e potrebbe aggiornare l`ampio range di guidance sulle sales per il 2020 ($8.8-$9.5bn) con la nostra stima poco sopra il mid-point ($9.3bn vs $9.15bn). L'ebit trimestrale è visto a 76 mln (-61%) e l'EPS a 0,07 dollari (-61%).