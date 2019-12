STM: completata acquisizione della svedese Norstel

Daniela La Cava 2 dicembre 2019 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics ha acquisito interamente la svedese Norstel AB, azienda produttrice di fette in carburo di silicio (SiC). A seguito della transazione iniziale annunciata a febbraio 2019, ST ha esercitato la sua opzione per acquisire la quota restante del 45%. Il corrispettivo totale per l'acquisizione di Norstel è stato di 137,5 milioni di dollari, finanziato con la liquidità disponibile. È quanto si apprende in una nota stampa del big italo-francese dei semiconduttori."In un momento di limitazione della capacità globale per il carburo di silicio, l'acquisizione dell’intera Norstel rafforzerà il nostro ecosistema interno nel SiC: aumenterà la nostra flessibilità, ci consentirà di controllare meglio i progressi a livello di rendimento e qualità delle fette e sarà di supporto alla nostra roadmap a lungo termine e al nostro business per quanto riguarda il carburo di silicio", ha dichiarato Jean-Marc Chery, numero uno di STMicroelectronics.