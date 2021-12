STM cigno nero del Ftse Mib, accelera al ribasso a quota 42 euro

Giulio Visigalli 2 dicembre 2021 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Seduta molto negativa per STMicrolectronics che cede più del 6%. La società specializzata in semiconduttori è per il momento la peggiore del Ftse Mib in scia con la crisi del settore dei semiconduttori.Pesa sulla situazione odierna del titolo, la notizia riportata da Bloomberg, secondo cui Apple (cliente più importante di Stm) ha informato i suoi fornitori che la domanda per iPhone 13 si è indebolita.