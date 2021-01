STM balza in testa al Ftse Mib: Credit Suisse dice ancora outperform

Daniela La Cava 4 gennaio 2021 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Fioccano i rialzi per STMicroelectronics in questo avvio di 2021. Il titolo del big italo-francese dei chip sale di quasi il 4% a 31,68 euro, posizionandosi tra i migliori titoli del Ftse Mib. STM è finita oggi sotto la lente d'ingrandimento di Credit Suisse che ha confermato la raccomandazione outperform e il target price di 35 euro. Tra le tendenze positive per il 2021, gli esperti della banca elvetica segnalano "una buona domanda da parte di alcuni clienti chiave, come Apple e Tesla che rappresentano circa il 20% e il 2,5% delle vendite di STM, e l'aumento dei prezzi a partire da inizio anno."Mentre STM ha già segnalato che le vendite del quarto trimestre stanno andando bene e sono al di sopra del punto medio della guidance, riteniamo che queste tendenze siano positive anche per il 2021", indicano gli esperti di Credit Suisse che soffermandosi sulla valutazione di STM la definiscono "non cheap, ma comunque ragionevole".