STM affonda a -12% sul Ftse Mib dopo warning su target al 2022

Titta Ferraro 9 dicembre 2020 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Brusco crollo a Piazza Affari per STMicroelectronics che segna un calo del 12% circa a 30 euro (minimo intraday a 29,83 euro). Gli investitori accolgono con freddezza le indicazioni arrivate dal Capital Markets Day di questa mattina. Il ceo Jean Marc Chery ha annunciato il posticipo al 2023 del target di 12 miliardi di dollari di vendite annuali, con margine operativo tra il 15% e il 17%. Lo scorso anno STM aveva indicato l'obiettivo di ricavi a 12 mld $ per il 2022 con operating margin al 17-19%. Il consensus attuale vedeva vendite al 2022 a $12,1 mld e margine del 17,3%.Il numero uno del gruppo dei semiconduttori ha affermato che non varieranno gli obiettivi strategici di STM che continuerà a puntare a una solida struttura patrimoniale, anche attraverso acquisizioni 'piccole e mirate' e partnership strategiche.