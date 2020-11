STM accelera a Piazza Affari dopo rumor su contratto con SpaceX di Elon Musk

Alessandra Caparello 26 novembre 2020 - 09:56

Interritorio positivo oggi a Piazza Affari il titolo STm che segna al momento +2,53% a 32,79 euro sulla scia della notizia riportata da Business Insider secondo cui SpaceX, la società aerospaziale fondata da Elon Musk, avrebbe firmato un contratto con STM per il progetto Starlink, una costellazione di satelliti per l`accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza costituita da satelliti miniaturizzati collocati in orbita terrestre bassa, che lavorano in sintonia con ricetrasmettitori terrestri.