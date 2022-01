STM: Equita rivede al rialzo le stime per il 2022 e alza target price

Giulio Visigalli 12 gennaio 2022 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Nella giornata di oggi Equita ha rivisto al rialzo le stime di STM per incorporare i dati preliminari del 4 trimestre del 2021, dati che mostrano un aumento delle vendite a 3,56 miliardi di $.Gli analisti di Equita hanno rivisto al rialzo del 6% l’Eps del 2021 e anche per il 2022, si aspettano un Eps in rialzo del 5%.Il giudizio sul titolo rimane Hold (“mantenere”), ma il target price è stato alzato del 5% e passa da 44 a 46 euro ad azione.