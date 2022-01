STM: Banca Akros dice buy post conti, asticella target sale a 51€

Redazione Finanza 28 gennaio 2022 - 13:52

MILANO (Finanza.com)

Doppia promozione da parte di Banca Akros per Stmicroelectronics all'indomani della pubblicazione della trimestrale e dell'outlook sopra le previsioni del mercato. Gli analisti, che si mostrano "fiduciosi sulle prospettive di crescita, hanno alzato la raccomandazione da accumulate a buy, con il target price che passa da 46 a 51 euro. Da Banca Akros hanno deciso di ritoccare verso l'alto anche le stime "per riflettere il forte aumento degli investimenti e il conseguente aumento della capacità produttiva e della generazione di ricavi dall'esercizio 2022 in poi". In particolare, gli esperti stimano che l'impatto medio su Ebit e utile netto è superiore al 25%.Dopo i decisi guadagni di ieri, oggi il titolo del big italo-francese dei chip si muove nelle retrovie del Ftse Mib e segna un calo del 2,6% a 39,55 euro.