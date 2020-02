SS Lazio euforica (+14%) in borsa, vittoria contro Inter rinsalda sogno scudetto

Titta Ferraro 17 febbraio 2020 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Strappo al rialzo del titolo SS Lazio, miglior performer di tutta Piazza Affari all'indomani del successo in campionato contro l'Inter che ha catapultato i biancocelesti in seconda posizione in classifica a un punto dalla Juventus. Il titolo SS Lazio si è spinto fino a 2,055 euro, con un rally di +14,5%, per poi attestarsi a 1,966 (+9,59%). Si tratta dei nuovi massimi a oltre 15 anni con +21% Ytd e oltre +60% negli ultimi 12 mesi.L'undici di Simone Inzaghi si è imposto ieri sera in rimonta per 2-1 contro l'Inter, sorpassandola in classifica. La Lazio è imbattuta da ben 19 partite di campionato, una striscia record per i biancocelesti in Serie A.