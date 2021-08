SS Lazio, ceduto per una stagione all'Inter il calciatore Correa

Valeria Panigada 26 agosto 2021 - 14:26

Altra operazione di calciomercato per la SS Lazio. Dopo l'annuncio dell'acquisizione di Toma Basic del Girondins Bordeaux, il club calcistico ha annunciato la cessione temporanea, per una stagione sportiva, di Joaquin Carlos Correa all'Inter. La cessione prevede un corrispettivo di 5 milioni (+Iva) oltre a 1 milione (+Iva) a seconda dei risultati sportivi. L'Inter, inoltre, avrà l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di 25 milioni (+Iva) pagabili in tre annualità.