S&P: prezzi delle abitazioni in Italia leggermente più dinamici nel 2020

Alessandra Caparello 2 marzo 2020 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

Prezzi delle case in crescita dello 0,5% contro lo 0,1% dello scorso anno in Italia. La previsione è contenuta nell’ultimo rapporto di S&P Global Ratings sul settore immobiliare in Europa secondo cui l’economia debole si traduce in limitate prospettive di crescita dell’occupazione e del reddito. Inoltre l’elevata accessibilità economica e bassi costi di finanziamento supporteranno la domanda nelle regioni più dinamiche, con un aumento dei prezzi in termini aggregati.