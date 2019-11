S&P: nella zona euro crescita rimarrà lenta. In Italia migliora e nel 2020 accelererà +0,4%

Alessandra Caparello 28 novembre 2019 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Il 2020 dovrebbe essere un altro anno di crescita inferiore, ma non di recessione. Così S&P Global Ratings Research in un rapporto pubblicato oggi e dal titolo "Eurozone Economic Outlook: I consumatori non si arrendono nel 2020".Gli economisti di S&P Global Ratings prevedono una crescita del PIL della zona euro dell'1,0% nel 2020 e dell'1,2% nel 2021 dopo l'1,2% nel 2019. "Anche se i dati recenti suggeriscono che il crollo industriale dovrebbe essere al minimo, non ci aspettiamo una forte ripresa dell'attività industriale", ha dichiarato Marion Amiot, economista senior di S&P Global Ratings. Le tensioni commerciali continueranno ad ostacolare gli scambi a livello globale, mentre il rallentamento dell'economia cinese e statunitense significa che la domanda di importazioni di beni europei rimarrà contenuta. Di conseguenza, la crescita deve continuare a provenire dalla domanda interna, dai consumi delle famiglie e dagli investimenti nelle abitazioni. Francia e Spagna supereranno la zona euro grazie alle loro economie più orientate ai servizi, mentre la Germania e l'Italia, più dipendenti dalle esportazioni manifatturiere per la crescita, continueranno a risentire della debole domanda esterna. In un contesto di allentamento senza precedenti dall'ultima crisi, la politica monetaria, dicono gli analisti, sta lentamente esaurendo la potenza.E l’Italia? La crescita del Pil tricolore nel 2019 sarà di +0,2%, dopo +0,1% stimato a settembre scorso, mentre nel 2020 si attesterà a +0,4%, +0,6% nel 2021e +0,7% nel 2022.