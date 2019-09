S&P: Pil Italia +0,1% in 2019, +0,4% nel 2020, quando potrebbe aumentare domanda interna

Laura Naka Antonelli 27 settembre 2019 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

L'Italia terminerà il 2019 con una crescita dello 0,1%. E' quanto emerge da un rapporto di Standard & Poor's dedicato all'area euro.Nel 2020, si legge, il Pil italiano salirà dello 0,4%, per poi migliorare dello 0,6% nel 2012 e fare +0,7% nel 2022.In generale, S&P parla di un "ulteriore rallentamento" per l'Eurozona nel 2020, con un rialzo del Pil dell'1,1%, a seguito del +1,2% atteso per quest'anno.La Germania, in particolare, sarà l'economia "più colpita dal collasso degli scambi sul commercio". L'Italia sarà la "seconda economia più colpita".Viene comunque sottolineato come, "una riduzione dell'incertezza politica e dei premi di rischio sovrani (in Italia) potrebbe sostenere la fiducia delle aziende e aumentare la domanda interna nel 2020".