S&P Global Ratings: crescita prezzi case in Ue a ritmo più lento nel 2021

Alessandra Caparello 22 febbraio 2021 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

I prezzi delle case in Europa dovrebbero crescere più lentamente nel 2021 dopo un solido 2020, in quanto la domanda repressa dalle chiusure dell'anno scorso verrà progressivamente assorbita, con un contestuale peggioramento dell’accessibilità, mentre i livelli di attività economica sono destinati a restare sottotono.Così l’ultimo report di S&P Global Ratings sul settore immobiliare in Europa.